Arzignano, “Nova Republica” scende in campo: Mauro Perozzo candidato sindaco

“Nova Republica – Arzignano” annuncia la propria partecipazione alle elezioni amministrative del 2026 con un progetto civico che si propone come alternativo agli schemi tradizionali della politica locale. Il movimento ha ufficializzato la candidatura a sindaco dell’imprenditore Mauro Perozzo.

«La nostra lista non chiederà consenso sulla base dei nomi o delle ambizioni personali – spiegano i promotori – ma sul programma, sulle idee e sui valori che intendiamo testimoniare». Una linea che si riflette anche nella scelta di non prendere parte a dibattiti pubblici strutturati come “passerelle personali” o “salotti televisivi”, neppure con il candidato sindaco. «Preferiamo incontrare direttamente i cittadini, in occasioni organizzate da noi, per ascoltare proposte e suggerimenti che saranno valutati con attenzione».

Il progetto si definisce come un’esperienza socioculturale e comunitaria, con l’obiettivo di costruire una rete civica di sostegno e condivisione tra cittadini che si riconoscono nei principi della Dottrina sociale della Chiesa e nella tradizione culturale popolare veneta.

Tra i punti del programma elettorale figurano il rafforzamento della partecipazione diretta attraverso l’istituzione di una “scuola politica” apartitica e aperta a tutti, pensata per formare i cittadini alla vita istituzionale. Spazio anche alla valorizzazione delle tradizioni locali, della lingua veneta e delle festività popolari e religiose.

Sul fronte economico, la proposta punta a sostenere le piccole imprese artigiane e familiari, considerate il cuore dell’economia di Arzignano. Priorità anche ai temi della viabilità, ritenuta ormai insostenibile, e della sicurezza del territorio, per cui il movimento intende individuare soluzioni strutturali.