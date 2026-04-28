Strade più sicure, pioggia di milioni: la Provincia sblocca cantieri per oltre 6 milioni. Ecco i Comuni interessati

Un maxi piano per la sicurezza stradale che punta a cambiare volto alla viabilità vicentina. La Provincia di Vicenza mette sul piatto oltre 3,6 milioni di euro (3.681.900 euro) per finanziare 14 interventi strategici nei centri abitati, attivando lavori complessivi per più di 6,3 milioni di euro grazie al coinvolgimento diretto dei Comuni.

Le risorse arrivano dall’avanzo di bilancio e saranno reinvestite per risolvere criticità storiche della rete viaria. Il meccanismo è quello del “moltiplicatore”: il contributo provinciale, che copre circa il 60% delle opere, consente ai Comuni di integrare con fondi propri, raddoppiando di fatto il valore degli interventi.

Il piano, approvato dal Consiglio provinciale la scorsa settimana, tocca diversi ambiti della sicurezza stradale, con particolare attenzione a incroci pericolosi, percorsi ciclopedonali e tutela degli utenti più fragili.

Tra gli interventi previsti, spiccano quelli per la messa in sicurezza di strade e intersezioni: ad Asiago 450mila euro per l’incrocio tra SP 76 Valgadena e via Ebene; a Sarego 336mila euro per l’intersezione tra SP 18, via Roma e via Marona; a Villaga 146.400 euro per via Palladio e SP8 Berico Euganea; a Cartigliano 140mila euro sulla SP58; a Foza 126mila euro sulle SP 73 e 76; a Gambellara 210mila euro su via Calderina lungo la SP 22.

Sul fronte della mobilità dolce, a Rosà 230mila euro serviranno per collegare la pista ciclabile esistente con la rotatoria di Ponte Paoletti sulla SP 58, mentre a Nanto sono previsti 311.500 euro per il collegamento ciclopedonale con la frazione di Ponte di Nanto.

Numerosi anche gli interventi dedicati ai pedoni: a Calvene 360mila euro per nuovi marciapiedi lungo la SP 68; a Piovene Rocchette 180mila euro per la messa in sicurezza delle SP 349 e 350 con rifacimento marciapiedi, semafori e attraversamenti; a Lusiana Conco 450mila euro per due nuovi tratti pedonali nel centro abitato; a Monte di Malo 240mila euro per attraversamenti semaforici sulla SP124.

Previsti anche lavori per migliorare i servizi ai cittadini: ad Arcugnano 270mila euro per viabilità e parcheggio a servizio del municipio e della scuola “Foscolo” a Torri di Arcugnano, lungo la SP 88 del Tormeno; ad Altissimo 232mila euro per collegare SP 31 e via Molino con un parcheggio di interscambio.

«La Provincia si conferma “Casa dei Comuni” – sottolinea il presidente Andrea Nardin –. Grazie a un bilancio solido restituiamo al territorio risorse concrete, frutto dell’ascolto delle esigenze dei sindaci e dei cittadini».

L’intervento si inserisce in un piano più ampio: tra il 2025 e il 2026 la Provincia ha finanziato 52 opere in altrettanti Comuni, per un totale di oltre 12,1 milioni di euro di contributi e più di 23 milioni di euro di lavori complessivi.

Nel dettaglio, i fondi hanno permesso di realizzare 34 interventi per i pedoni (marciapiedi e attraversamenti), 29 riqualificazioni di strade e aree, 13 nuovi tratti ciclabili, 9 rotatorie e sistemazioni di incroci, 7 interventi per il controllo della velocità, 5 impianti semaforici e 4 parcheggi.

Un piano che punta a migliorare concretamente la sicurezza quotidiana sulle strade vicentine, con particolare attenzione agli utenti più esposti.