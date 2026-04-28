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28 Aprile 2026 - 15.00

Schio, controlli antidroga con unità cinofile: arrestato un 70enne e tre segnalati per stupefacenti

REDAZIONE
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Servizio straordinario ad “alto impatto” nel pomeriggio di ieri a Schio, dove i Carabinieri della Compagnia locale, con il supporto del Nucleo Cinofili di Torreglia (Padova), hanno intensificato i controlli nel centro storico per prevenire reati e contrastare spaccio e consumo di droga.

Le unità cinofile antidroga hanno passato al setaccio piazze, vicoli e principali luoghi di aggregazione della città, portando a un arresto e a tre segnalazioni amministrative.

In particolare, i militari della Stazione Carabinieri di Schio hanno dato esecuzione a un provvedimento di detenzione domiciliare nei confronti di un 70enne del posto. L’uomo deve scontare una pena definitiva di 3 anni e 7 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta e reati tributari, come disposto dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Venezia. Al termine delle formalità, è stato accompagnato presso la propria abitazione.

Nel corso dei controlli mirati nel centro cittadino, tre persone sono state invece segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti: un 22enne residente a Schio trovato con 0,7 grammi di cocaina, un 45enne anch’egli residente in città in possesso di 1,55 grammi della stessa sostanza e un 21enne di Thiene trovato con 1,69 grammi di hashish.

Tutta la droga rinvenuta è stata sequestrata. I controlli dell’Arma nel centro storico e nelle aree limitrofe proseguiranno anche nelle prossime settimane.

Si ricorda che i provvedimenti sono stati adottati d’iniziativa dai militari operanti e che, in base al principio di presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone coinvolte sarà accertata in via definitiva solo con sentenza irrevocabile.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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