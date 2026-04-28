CRONACAVENETO
28 Aprile 2026 - 15.31

Jesolo, traffico di droga vicino a un bar: sequestrati 2 kg di cocaina e sei proiettili, due arresti

REDAZIONE
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Un sospetto movimento continuo di persone nei pressi di un bar di Jesolo ha dato il via a un’indagine della squadra mobile della questura di Venezia, culminata nei giorni scorsi con l’arresto di due individui, un cittadino italiano e uno straniero.

Gli investigatori, attraverso servizi di osservazione e pedinamento, sono riusciti a delineare il sistema utilizzato dai due, individuando modalità e tempi degli incontri durante i quali avvenivano le cessioni di sostanza stupefacente. L’intervento è scattato nel momento ritenuto più opportuno, permettendo agli agenti di fermarli in flagranza.

Le successive perquisizioni, estese anche alle abitazioni dei due arrestati, hanno portato al sequestro complessivo di circa due chili di cocaina, oltre a una somma di circa 2mila euro in contanti, considerata provento dell’attività illecita. Durante l’operazione sono stati inoltre trovati sei proiettili, la cui detenzione è ora oggetto di accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria.

Al termine delle procedure, entrambi sono stati trasferiti nel carcere di Santa Maria Maggiore, a Venezia, a disposizione dell’autorità competente.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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