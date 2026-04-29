CRONACAVENETO
29 Aprile 2026 - 9.52

Chiama la polizia per un furto, ma nel garage spunta la droga: denunciato assieme al proprietario

REDAZIONE
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PADOVA, 29 aprile 2026 – Aveva chiamato la polizia per denunciare un tentativo di furto nel suo garage, ma l’intervento degli agenti ha portato alla luce anche una situazione compromettente che lo riguarda direttamente.

L’episodio è avvenuto nella notte, intorno alle 2, in un condominio di via Saetta, nel quartiere Arcella. L’uomo, accortosi della presenza di tre individui intenti a forzare la sua autorimessa, è riuscito a metterli in fuga: i malviventi si sono allontanati a bordo di una BMW scura. Subito dopo, il residente ha contattato le forze dell’ordine.

Durante il sopralluogo, però, i tre sospetti sono tornati nei pressi dello stabile, venendo così intercettati e fermati dagli agenti in flagranza di reato. Nell’auto sono stati trovati un piede di porco lungo oltre mezzo metro e diversi attrezzi da scasso. I tre, un italiano e due cittadini albanesi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati.

Nel corso delle verifiche all’interno del garage per accertare eventuali ammanchi, gli agenti hanno però rinvenuto un involucro contenente circa 60 grammi di hashish e un bilancino di precisione. A quel punto il proprietario ha ammesso che la sostanza stupefacente era sua.

Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura, mentre per i tre ladri si sono aperte le procedure di arresto. Una vicenda dai contorni paradossali, in cui la richiesta di aiuto si è trasformata in un problema anche per la vittima del tentato furto.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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