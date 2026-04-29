Come l’uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’OPEC cambierà gli equilibri del petrolio

L’improvvisa uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’OPEC rappresenta un passaggio di grande rilevanza per l’economia globale e per gli equilibri energetici internazionali. Un evento storico, considerando che gli Emirati facevano parte dell’organizzazione ancora prima di diventare uno Stato nel 1971.

Un pilastro che lascia il sistema

Per decenni, l’OPEC – composta principalmente da Paesi esportatori di petrolio del Golfo – ha influenzato il prezzo del greggio globale, regolando la produzione attraverso quote assegnate ai membri. Il suo ruolo è stato determinante, soprattutto durante le crisi petrolifere degli anni ’70, che hanno segnato profondamente la politica energetica mondiale.

All’interno di questo sistema, gli Emirati Arabi Uniti occupavano una posizione chiave: pur con una produzione dominata dall’Arabia Saudita, Abu Dhabi disponeva della seconda maggiore capacità produttiva di riserva, fondamentale per stabilizzare i prezzi aumentando l’offerta nei momenti critici.

Il nodo delle quote e gli interessi economici

Alla base della decisione c’è una questione economica: le quote OPEC limitavano la produzione emiratina tra i 3 e i 3,5 milioni di barili al giorno, impedendo di sfruttare appieno gli ingenti investimenti fatti nel settore.

In sostanza, gli Emirati volevano produrre di più. E i vincoli imposti dall’organizzazione comportavano perdite economiche significative, giudicate ormai insostenibili.

Tensioni geopolitiche e tempismo delicato

La tempistica dell’uscita non è casuale. Le tensioni nel Golfo, in particolare legate al confronto con l’Iran, stanno già influenzando gli equilibri regionali e rischiano di complicare ulteriormente i rapporti, già delicati, con l’Arabia Saudita.

Per l’OPEC si tratta di un colpo pesante, proprio mentre emergono dubbi sulla sua tenuta futura.

Rischio guerra dei prezzi

Una delle conseguenze più temute riguarda una possibile guerra dei prezzi del petrolio. Senza più i vincoli dell’OPEC, gli Emirati potrebbero spingersi fino a una produzione di 5 milioni di barili al giorno.

Una mossa che potrebbe spingere l’Arabia Saudita a reagire abbassando i prezzi per difendere la propria quota di mercato. Uno scenario che gli Emirati, grazie a un’economia più diversificata, potrebbero sostenere meglio rispetto ad altri membri OPEC più fragili.

Nuove rotte e infrastrutture strategiche

Parallelamente, Abu Dhabi guarda a nuove infrastrutture per rafforzare la propria autonomia. Tra i progetti allo studio ci sono oleodotti che colleghino i giacimenti direttamente ad Abu Dhabi e al porto di Fujairah, aggirando lo strategico Stretto di Hormuz.

Un passaggio cruciale, soprattutto alla luce delle recenti tensioni e dei blocchi del traffico marittimo che hanno già influenzato i mercati globali.

Un mercato già in trasformazione

Nel breve periodo, l’uscita degli Emirati non è il principale fattore che incide sui prezzi – attualmente intorno ai 110 dollari al barile – ma potrebbe avere effetti profondi nel medio termine.

Non è escluso, infatti, che il prezzo del petrolio possa scendere anche verso i 50 dollari entro il prossimo anno, soprattutto se si stabilizzeranno altre aree critiche come lo Stretto di Taiwan.

L’OPEC conta meno di un tempo

Rispetto agli anni ’70, il peso dell’OPEC è già diminuito: la sua quota del petrolio scambiato a livello globale è passata dall’85% a circa il 50%. Anche il petrolio, pur restando centrale, è meno dominante nell’economia mondiale.

Come ricordava l’ex ministro saudita del petrolio Ahmed Zaki Yamani: “L’età della pietra non è finita perché sono finite le pietre. L’era del petrolio non finirà perché finirà il petrolio”.

Il segnale di un cambiamento globale

L’uscita degli Emirati può essere letta anche come il segnale di una transizione energetica in atto. L’elettrificazione, ad esempio, sta già riducendo la domanda di petrolio: in Cina, secondo alcune stime, auto, camion e treni elettrici hanno tagliato i consumi di circa 1 milione di barili al giorno.

In questo contesto, la strategia emiratina appare chiara: massimizzare i profitti dalle risorse petrolifere finché la domanda resta alta, sfruttando al contempo un’economia già parzialmente diversificata tra finanza e turismo.

Effetto domino?

Molto dipenderà dalla risposta saudita e dall’evoluzione delle tensioni nel Golfo. Ma una cosa è certa: l’uscita degli Emirati potrebbe innescare un effetto domino e mettere sotto pressione l’intero sistema OPEC.

Quando il traffico petrolifero tornerà alla normalità e nuove infrastrutture entreranno in funzione, il greggio emiratino potrebbe fluire sui mercati come mai prima d’ora, libero da vincoli.

Per ora l’impatto è limitato. Ma nel lungo periodo, questa decisione potrebbe cambiare tutto.