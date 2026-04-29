Arcugnano, nasce la “sicurezza partecipata”: firmato in Prefettura il Protocollo per il Controllo di Vicinato

ARCUGNANO – Un nuovo modello di sicurezza urbana basato sulla collaborazione tra istituzioni e cittadini prende forma ad Arcugnano. Questa mattina il Prefetto di Vicenza, dott. Filippo Romano, e il Commissario Straordinario del Comune di Arcugnano, dott. Emanuele Cassaro, hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa per l’istituzione del servizio di Controllo di Vicinato sul territorio comunale.

L’iniziativa segna l’avvio ufficiale di un progetto di “sicurezza partecipata”, pensato per rafforzare la prevenzione della criminalità attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza, senza sostituire in alcun modo l’operato delle Forze dell’Ordine.

Un modello basato sul senso civico

Il Controllo di Vicinato non prevede attività di vigilanza privata né pattugliamenti: i cittadini aderenti si limiteranno ad aumentare l’attenzione rispetto a ciò che accade nella propria zona, segnalando eventuali situazioni anomale o sospette a coordinatori di riferimento. Questi ultimi avranno il compito di trasmettere le informazioni alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Locale.

Un sistema che punta sulla collaborazione, sulla solidarietà tra vicini e sul senso civico come strumenti di prevenzione.

Otto zone e una rete di coordinamento

Il progetto prevede la suddivisione del territorio comunale in otto aree, corrispondenti alle principali frazioni: Torri, Pianezze, Arcugnano capoluogo, Fimon, Perarolo, Lapio, Villabalzana e Sant’Agostino.

In ciascuna zona saranno individuati uno o più coordinatori, appositamente formati, che fungeranno da punto di raccordo tra i gruppi di cittadini e le autorità competenti.

Le comunicazioni avverranno tramite gruppi chiusi su piattaforma WhatsApp, nel rispetto della privacy e delle regole operative previste dal progetto.

Sicurezza urbana e collaborazione istituzionale

Il Controllo di Vicinato si inserisce in un contesto di crescente attenzione ai temi della sicurezza urbana, con l’obiettivo di migliorare la percezione di sicurezza e costruire un sistema integrato di prevenzione.

Il progetto è stato elaborato dal Comune di Arcugnano insieme al Comando di Polizia Locale di Longare ed è stato condiviso con il Prefetto e con i vertici provinciali delle Forze di Polizia nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Come partecipare

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini residenti o stabilmente dimoranti nel Comune di Arcugnano. Le adesioni potranno essere formalizzate attraverso apposita modulistica disponibile presso gli Uffici Comunali.