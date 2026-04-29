Vicenza – Riconosce in strada i rapinatori: due uomini denunciati per violenza aggravata e furto

VICENZA – Decisivo il riconoscimento in pieno centro storico per l’indagine su una violenta rapina avvenuta lo scorso febbraio. La Polizia di Stato di Vicenza ha individuato e indagato due uomini, ritenuti responsabili di un’aggressione aggravata ai danni di un cittadino pakistano.

L’episodio si è verificato nella serata del 28 aprile 2026, intorno alle 20:50, quando una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in Corso Palladio dopo la segnalazione della vittima, un uomo pakistano nato nel 1992. Il cittadino aveva appena riconosciuto per strada due persone che avrebbe identificato come gli autori dell’aggressione subita lo scorso febbraio.

Grazie al rapido intervento della sala operativa, gli agenti sono riusciti a rintracciare poco dopo i due soggetti in Piazza XX Settembre. I fermati sono stati identificati come cittadini turchi, nati nel 1989 e nel 1996.

Il denunciante ha confermato con certezza l’identità dei due uomini, presentando anche copia della denuncia sporta il 10 febbraio 2026 presso la Questura di Vicenza, relativa a un grave episodio avvenuto il giorno precedente in via IV Novembre.

Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata colpita alla nuca con un pugno mentre si trovava in un locale a consumare un caffè. Una volta caduto a terra, sarebbe stata raggiunta da altri aggressori e picchiata con calci e pugni, riportando ferite e traumi diffusi.

Nel corso dell’aggressione, i responsabili avrebbero inoltre danneggiato lo smartphone della vittima e sottratto 180 euro in contanti.

Dopo gli accertamenti effettuati sul posto, i due uomini sono stati accompagnati negli uffici della Questura in viale Mazzini per i rilievi fotodattiloscopici. Al termine delle verifiche, sono stati indagati in stato di libertà per i reati di rapina aggravata in concorso e danneggiamento.

Parallelamente, è stata controllata la posizione sul territorio nazionale del più giovane dei due, con un invito a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione per la regolarizzazione ai sensi dell’articolo 15 del TULPS.

Dell’intera operazione è stato informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Vicenza.