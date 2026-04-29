CRONACAVENETO
29 Aprile 2026 - 11.13

Veneto – Beatrice, 17 anni, si spegne dopo la malattia: “Sognava di creare il suo marchio di moda”

REDAZIONE
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Aveva solo 17 anni Beatrice Ana Maria Ivascu, ma già un sogno chiaro: diventare stilista e creare il suo marchio “Bam”, dalle iniziali del suo nome. Il suo percorso si è interrotto dopo dieci mesi di lotta contro un glioblastoma di quarto grado, una rara e aggressiva malattia cerebrale.

La diagnosi era arrivata nel giugno 2025, pochi giorni prima del suo compleanno, poi festeggiato in ospedale. Da lì un lungo percorso fatto di interventi, cure e ricoveri, alternati a brevi ritorni a casa. Beatrice ha continuato a frequentare la scuola fino a febbraio: era al quarto anno del liceo artistico “Michele Fanoli” di Cittadella.

Nonostante tutto, non ha mai smesso di progettare il futuro. Il suo marchio “Bam” era già realtà in piccoli capi personalizzati, trasformati da lei e indossati anche dai compagni. Era una ragazza solare, generosa, sempre pronta ad aiutare gli altri.

Negli ultimi mesi le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso avvenuto il 26 aprile. La famiglia ha scelto la donazione delle cornee: «I suoi occhi continueranno a vedere».

Il funerale si terrà il 30 aprile alle 15.30 nella chiesa dei Frati di Cittadella.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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