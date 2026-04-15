Il Vicenza Running Festival premiato in Comune:

A un mese esatto dalla chiusura della seconda edizione, i protagonisti del Vicenza Running Festival, che in rappresentanza delle 17 associazioni sportive organizzatrici hanno portato per 9 giorni in città ben 35 eventi, sono stati accolti in Comune per la consegna dei riconoscimenti per il successo della manifestazione.

Nella Sala degli Stucchi i rispettivi portavoce, accompagnati da Enrico Pollini, direttore tecnico del Festival, Barbara Lah, presidente di Atletica Vicentina, e Matteo Meggiolaro, Presidente di Ultrabericus Team, hanno ricevuto speciali pergamene dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e dall’assessore allo sport e ai grandi eventi Leone Zilio.

«Quello che abbiamo organizzato oggi qui in Sala degli Stucchi – le parole del sindaco Possamai – è un momento per rendere merito e per ringraziare tutti i presenti per questo grandissimo lavoro di squadra. Vicenza è conosciuta come città della cultura e città dell’impresa, ma anche la sfera sportiva fa a tutti gli effetti parti del tessuto di questa città. Lo dice il numero di praticanti, di appassionati, di realtà sportive, di associazioni: abbiamo una realtà che è quasi unica nel panorama nazionale. Oggi celebriamo gli straordinari risultati di un festival che ha coinvolto persone di tutte le età, agonisti e non, ma anche famiglie con bambini e persone con disabilità. I giorni del Vicenza Running Festival sono quindi stati rivolti a tutta la sua cittadinanza in tutte le sue sfaccettature, ed è questo un valore aggiunto straordinario. Abbiamo fatto due belle edizioni e ci sono le basi perché questo diventi uno dei pilastri della programmazione della città. Quando un festival mette bene le radici e ha un territorio che risponde, diventa un pezzo integrante dell’identità di una città».

«Ci sembrava giusto – spiega l’assessore Zilio – organizzare questo incontro per ringraziare le associazioni sportive che hanno lavorato alla seconda edizione del Vicenza Running Festival. I numeri registrati parlano di un grande successo, con oltre 30.000 partecipanti, 9 giorni di eventi con tantissimi attività nel palinsesto. Stiamo già pensando alla terza edizione perché il festival è ormai un appuntamento che si è radicato nel territorio: 17 associazioni sportive che lo organizzano sono tante e sicuramente in futuro ci saranno tante altre edizioni».

«La seconda edizione ha permesso di ottimizzare l’assetto organizzativo e la rete di associazioni che hanno collaborato alla sua realizzazione – le parole di Gabriele Viale, Event Manager del Vicenza Running Festival – Questo ci ha permesso di movimentare 30mila presenze, unitamente all’aumento di partecipanti ai vari appuntamenti del 40%. Il riscontro positivo, sia dei partecipanti sia degli organizzatori, ci spinge a pianificare una terza edizione puntando alle 50mila presenze in città nel 2027. Per ora è annotata per la terza edizione la data 13-21 marzo, da verificare però nel quadro degli eventi e festività cittadini».

«Vedere Vicenza e i suoi colli animarsi per nove giorni in modo così capillare è stata un’emozione autentica – ha dichiarato Gianfranco Sasso, Presidente di Banca delle Terre Venete -. Dalle migliaia di sorrisi della StrAVicenza fino all’energia dei campioni azzurri del trail, abbiamo toccato con mano l’impatto di questo Festival. Come Banca delle Terre Venete, siamo felici di aver supportato un format diffuso che ha coinvolto scuole ed aziende e che ha saputo trasformare 35 singoli eventi in un’unica, grande festa popolare, dimostrando che il nostro territorio ha una vocazione sportiva straordinaria e condivisa».

Una rete inclusiva e strutturata, comprendente AFV Beltrame ASD, Amici dell’Atletica Vicenza ASD, ARCES OK, CAI Vicenza, DLF Corriretrone ASD, CSI Vicenza, Gruppo Sportivo Alpini Vicenza, IdeeInArte, PWT Italia, Soroptimist Club Vicenza, Spartan Vicenza ASD, UISP Comitato Provinciale Vicenza, Vicenza Marathon, Vicenza Orienteering Team, Vicenza Runners. A coronare il tutto, la main sponsorship di Banca delle Terre Venete e i patrocini di Sport e Salute, Special Olympics Veneto, Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Città di Vicenza, Ufficio Scolastico UAT Vicenza, Università di Verona – Management delle attività sportive innovative e sostenibili (sede Vicenza), Confindustria Vicenza e Confartigianato Vicenza.

Il valore dell’edizione in numeri

Tra i dati più rappresentativi dell’importante riscontro conseguito spicca la partecipazione giovanile, in età scolastica, con i 1.200 studenti delle scuole medie e superiori locali coinvolti nelle competizioni, sotto l’egida dell’Ufficio Scolastico UAT Vicenza guidato da Daniele Basso, al Parco Querini e al Parco della Pace. A questi vanno aggiunti i 10 istituti scolastici del territorio, tra elementari, medie e superiori, iscritti nella giornata conclusiva, nonostante la pioggia, alla StrAVicenza.

Anche il tessuto aziendale vicentino ha risposto con grande entusiasmo al progetto: il coinvolgimento complessivo, tra le varie attività tra cui la Staffetta delle Aziende, di 90 imprese locali testimonia la sempre maggiore vicinanza del mondo del lavoro ai temi del welfare. Per questo suo potenziale, il Festival ha attratto l’interesse della stampa, dalla locale alla nazionale, con una copertura mediatica di oltre 180 pubblicazioni, mentre attraverso i canali ufficiali social, che hanno raccontato le intense giornate all’insegna del running, sono state raggiunte 700mila visualizzazioni totali. Ma a convincere, soprattutto per il proseguimento e lo sviluppo del Festival, l’ingente indotto economico totale generato, pari a 1,5 milioni di euro alla luce delle oltre 30mila presenze movimentate.