Attirano un operaio con un falso profilo e filmano la rapina: denunciati quattro giovani

Bassano del Grappa – Lo hanno attirato in un parco con la promessa di un incontro galante conosciuto online, poi lo hanno accerchiato, picchiato brutalmente e rapinato, riprendendo con un telefono cellulare le fasi più violente dell’aggressione. Al termine di una complessa attività investigativa, i Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza quattro giovani tra i 18 e i 23 anni, ritenuti responsabili, in concorso, della sanguinosa rapina avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2025 nel parco pubblico “Gino Pistorello”.

Gli indagati, tutti con precedenti penali anche specifici, sono un 19enne e un 18enne residenti a Mussolente, un 20enne residente a Sedico e un 23enne di nazionalità ivoriana residente a Longarone. Il 19enne si trova tuttora in carcere dopo l’arresto avvenuto il 9 gennaio 2026 per un’altra rapina aggravata con lesioni commessa, insieme alla sorella, nello stesso parco bassanese.

Le indagini sono partite proprio dopo quell’arresto. Sotto il coordinamento della Procura di Vicenza, i militari hanno analizzato i contenuti estratti dai telefoni sequestrati ai due fratelli, esaminato i tabulati telefonici, raccolto numerose testimonianze e svolto specifici servizi di osservazione. Gli accertamenti hanno così permesso di ricostruire un episodio ancora più grave avvenuto poche settimane prima.

Secondo quanto emerso, la vittima, un operaio 29enne residente nel Bellunese, era stata contattata attraverso un sito di incontri online. Dietro il profilo femminile si sarebbe però celato il 19enne di Mussolente, che per rendere credibile la trappola avrebbe inviato fotografie di una donna ripresa di spalle. Convinto di incontrare la ragazza, il 29enne si era recato nel parco “Gino Pistorello”, dove sarebbe stato circondato e assalito dai quattro giovani.

L’uomo è stato colpito ripetutamente con pugni e calci e rapinato del denaro contante custodito nel portafoglio, circa 100 euro, oltre a un power bank prelevato successivamente dalla sua automobile parcheggiata all’esterno dell’area verde.

L’aggressione sarebbe stata filmata dal 19enne con il proprio cellulare. Le violenze hanno provocato alla vittima multiple fratture scomposte del setto nasale e del seno mascellare destro. Prima di allontanarsi, uno degli aggressori avrebbe inoltre minacciato il 29enne, intimandogli di non denunciare l’accaduto e ricordandogli di conoscere la sua identità e il luogo di residenza attraverso i documenti presenti nel portafoglio.

Il 22 e il 27 maggio scorso i Carabinieri della Sezione Operativa di Bassano del Grappa e della Stazione di Romano d’Ezzelino, con il supporto dei colleghi delle Compagnie di Belluno e Feltre, hanno eseguito perquisizioni personali e domiciliari nei confronti dei tre indagati in libertà. Durante le operazioni sono stati sequestrati telefoni cellulari e capi di abbigliamento, comprese le scarpe, ritenuti compatibili con quelli utilizzati durante la rapina.

Nel corso delle perquisizioni il 23enne ivoriano è stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale per essersi opposto agli accertamenti e alla consegna del proprio telefono. Il 18enne di Mussolente è stato invece denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: nella sua camera da letto sono stati trovati 38 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Le indagini proseguono per verificare l’eventuale esistenza di altre vittime che potrebbero aver subito analoghi agguati con lo stesso modus operandi senza aver mai presentato denuncia per timore di ritorsioni.