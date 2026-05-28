Online da giugno visitlandofvicenza.com: la promozione turistica che guarda oltre i confini

VICENZA 28 MAGGIO – Si chiama visitlandsofvicenza.com ed è la nuova “porta comune” digitale che, a partire da fine giugno, rivoluzionerà la promozione turistica dell’intera provincia berica. Presentata questa mattina nella sede della Camera di Commercio, la piattaforma nasce per iniziativa della Consulta Turismo del Territorio (C.T.T.) e mette a sistema le attrattive turistiche delle diverse destinazioni turistiche vicentine e una rete di oltre 100 operatori locali. L’obiettivo fondamentale è scardinare la logica tradizionale di promozione di singoli monumenti o località puntando su prodotti turistici trasversali a tutti i territori vicentini, quali l’outdoor, l’enogastronomia, il bike, la cultura, il patrimonio storico. Non bastasse, in aggiunta ci sono proposte, prodotti e servizi di oltre 100 operatori turistici del territorio.

A sottolineare la portata di questa svolta culturale, prima ancora che tecnologica, è intervenuto Francesco Enrico Gonzo, consigliere provinciale con delega al Turismo:

«Non stiamo semplicemente inaugurando un sito web, che di per sé resta solo uno strumento. Quella che presentiamo oggi è una scelta politica: la scelta di presentare questo territorio con una voce più coerente, più leggibile, più capace di dialogare con un mercato turistico profondamente cambiato. Il turista di oggi non sceglie il confine di un comune; sceglie una storia, un’esperienza, il modo in cui un territorio lo fa sentire. Per anni, in modo molto veneto, abbiamo lavorato vicini, ma non insieme. Oggi il mondo ci chiede qualcosa in più: essere riconoscibili come destinazione, non solo come somma di luoghi.»

Il progetto, che rafforza le identità locali all’interno di una cornice provinciale più ampia, punta a ridefinire radicalmente le priorità del comparto turistico locale. Come precisato dal consigliere Gonzo:

«La nostra ambizione non è avere più turisti, è lasciare più valore. Non rincorriamo i grandi numeri o il turismo di passaggio. Vogliamo una crescita che lasci qualcosa: più permanenza, più economia diffusa, più opportunità per i giovani, più servizi che restino ai residenti. Perché il turismo funziona davvero solo quando migliora anche la vita di chi in questo territorio ci abita tutto l’anno.»

Il portale si articolerà su diversi livelli di fruizione, studiati per valorizzare sia le mete consolidate sia le gemme nascoste del territorio attraverso una forte correlazione dei contenuti:

s ezioni territoriali: dedicate ai diversi ambiti territoriali della provincia (Vicenza e dintorni, altopiano dei 7 comuni, Bassano e dintorni, Colli Berici, Piccole Dolomiti e Pedemontana), alla loro offerta e ai comuni aderenti alle OGD.

dedicate ai diversi ambiti territoriali della provincia (Vicenza e dintorni, altopiano dei 7 comuni, Bassano e dintorni, Colli Berici, Piccole Dolomiti e Pedemontana), alla loro offerta e ai comuni aderenti alle OGD. sezione esperienziale: dedicata ai diversi “prodotti” ed esperienze turistiche che è possibile vivere nel territorio provinciale. Ampio spazio è riservato agli oltre 100 operatori privati che aderiscono alla rete Visit Lands of Vicenza, attivi nei diversi ambiti di interesse (ricettività, ristorazione, aziende agricole, guide, servizi ecc.)

L’infrastruttura si inserisce all’interno del percorso programmatico tracciato dal Destination Management Plan (DMP) provinciale promosso dalla Camera di Commercio di Vicenza con la Provincia di Vicenza e le tre OGD vicentine.

«Il primo segnale di successo -ha concluso il consigliere provinciale Gonzo- sarà quando i territori inizieranno a collaborare in modo strutturato. Il lavoro vero inizia adesso.»