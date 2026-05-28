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28 Maggio 2026 - 10.01

Lonigo sceglie la continuità: Giacomello trionfa con numeri record

Elisa Santucci
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Pier Luigi Giacomello travolge gli avversari e viene riconfermato sindaco di Lonigo con un netto 58,5% dei consensi. Un risultato che lo stesso primo cittadino definisce “inaspettato in queste dimensioni”, soprattutto alla luce di una sfida elettorale affollata con cinque candidati e dodici liste in corsa. Numeri quasi bulgari che premiano il lavoro svolto negli ultimi anni, dai 55 cantieri aperti ai milioni di euro ottenuti attraverso finanziamenti degli enti superiori, senza dimenticare le opere concrete inserite nel programma amministrativo. “Ho dato tutto”, ha sintetizzato Giacomello parlando del mandato appena concluso. Intanto guarda già alla nuova squadra di governo: la Giunta sarà presentata a breve, ma il sindaco mette subito in chiaro un concetto: “La squadra la scelgo io”.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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