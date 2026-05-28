Nuovo maxi collegamento idrico nel Vicentino: 7,5 km di condotta con passaggio sotto il Bacchiglione

Nuovo passo avanti per il grande progetto dell’acquedotto dorsale Vicenza Ovest–Vicenza Est, infrastruttura strategica inserita nel piano MOSAV per rafforzare l’interconnessione tra i sistemi idrici del territorio. Sono infatti partiti i lavori per la realizzazione di oltre 7,5 chilometri di condotta, comprensivi del delicato attraversamento in sottopasso del fiume Bacchiglione. Un’opera considerata fondamentale per garantire acqua potabile sicura e di qualità a una vasta area del Vicentino. Presente all’avvio del cantiere anche l’assessore regionale Zecchinato, che ha sottolineato l’importanza dell’intervento definendolo una vera e propria “autostrada dell’acqua”, destinata a rendere ancora più efficiente e resiliente la rete idrica del territorio.