AMBIENTEATTUALITA'STREET TG
28 Maggio 2026 - 10.32

Nuovo maxi collegamento idrico nel Vicentino: 7,5 km di condotta con passaggio sotto il Bacchiglione

Elisa Santucci
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Nuovo passo avanti per il grande progetto dell’acquedotto dorsale Vicenza Ovest–Vicenza Est, infrastruttura strategica inserita nel piano MOSAV per rafforzare l’interconnessione tra i sistemi idrici del territorio. Sono infatti partiti i lavori per la realizzazione di oltre 7,5 chilometri di condotta, comprensivi del delicato attraversamento in sottopasso del fiume Bacchiglione. Un’opera considerata fondamentale per garantire acqua potabile sicura e di qualità a una vasta area del Vicentino. Presente all’avvio del cantiere anche l’assessore regionale Zecchinato, che ha sottolineato l’importanza dell’intervento definendolo una vera e propria “autostrada dell’acqua”, destinata a rendere ancora più efficiente e resiliente la rete idrica del territorio.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Nuovo maxi collegamento idrico nel Vicentino: 7,5 km di condotta con passaggio sotto il Bacchiglione | TViWeb Nuovo maxi collegamento idrico nel Vicentino: 7,5 km di condotta con passaggio sotto il Bacchiglione | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy