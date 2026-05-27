Vicenza, concluso il servizio civile per 21 giovani

Si è conclusa l’esperienza di servizio civile per 21 ragazze e ragazzi impegnati nei diversi settori del Comune di Vicenza. I giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, sono stati salutati oggi in sala Bernarda dal sindaco Giacomo Possamai e dall’assessore all’istruzione Giovanni Selmo al termine dell’anno di attività svolto all’interno dell’amministrazione comunale.

I volontari hanno operato in vari ambiti dell’ente, tra cui Biblioteca Bertoliana, ufficio stampa e Urp, servizio informatico, Musei Civici, istruzione, politiche giovanili e ufficio politiche per la pace, collaborando con dipendenti e assessori nella realizzazione di nuovi progetti e nel supporto alle attività ordinarie.

Nel corso dell’esperienza, i ragazzi hanno potuto mettere in pratica le proprie competenze, sviluppare nuove abilità e scoprire interessi e passioni professionali.

«Il vostro arrivo in Comune è stato importante certamente per dare un supporto agli uffici ma anche per offrire nuovi contributi, interessanti e stimolanti – ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai –. Mi auguro anche che conoscere l’ente sia stato per voi un modo per pensare anche di partecipare ai concorsi e investire concretamente in un futuro nella pubblica amministrazione».

Anche l’assessore Giovanni Selmo ha sottolineato il valore dell’esperienza: «La presenza dei ragazzi è stata fondamentale e si è fatta apprezzare tanto che la loro assenza si fa notare, per la vivacità e la costanza dell’impegno che portano avanti. Con il prossimo bando di servizio civile arriveranno nuovi volontari che daranno un nuovo e differente supporto alla macchina comunale. Le diverse esperienze di vita, di lavoro e di volontariato hanno contribuito con un valore aggiunto fondamentale. Spero che anche per i ragazzi questa opportunità sia stata un vero valore».

Selmo ha inoltre evidenziato il significato culturale e sociale del servizio civile: «Per noi è un onore investire sul servizio civile che affonda le sue radici nell’obiezione di coscienza e nella difesa non violenta della patria. Il fatto che questa delega sia legata all’istruzione e alle politiche per la pace aggiunge ancora più senso all’anno al servizio della comunità, del bene comune, del farsi attenti ascoltatori del nostro territorio. Il Comune di Vicenza crede nel valore del servizio civile universale e continuerà con le sue strutture tecniche e politiche a proporre questa esperienza di vita ai ragazzi e alle ragazze della città».