Folle inseguimento tra Bassano, Cassola e Romano: marocchino arrestato dopo la fuga tra auto e pedoni

Serata di paura tra le strade di Bassano del Grappa, Cassola e Romano d’Ezzelino, dove un uomo ha dato vita a una pericolosa fuga in auto tra traffico, semafori rossi e pedoni, prima di essere bloccato e arrestato dalla Polizia di Stato al termine di un lungo inseguimento.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.55, quando il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa, impegnato nei consueti controlli del territorio, ha notato un’auto sospetta parcheggiata con il motore acceso in un parcheggio pubblico di via Largo Parolini, area già nota alle forze dell’ordine come luogo di ritrovo per il consumo di alcol e sostanze stupefacenti.

Alla vista della Volante, il conducente si è dato improvvisamente alla fuga. Gli agenti hanno immediatamente invertito il senso di marcia e allertato la Sala Operativa, iniziando l’inseguimento.

Il fuggitivo ha percorso via Parolini ad alta velocità, attraversando un incrocio con il semaforo rosso, per poi lanciarsi lungo viale delle Fosse, in quel momento particolarmente affollato sia da veicoli sia da pedoni. La corsa è proseguita lungo viale Venezia, arteria trafficata che collega Bassano a Cassola, ignorando un secondo semaforo rosso all’incrocio con via Gaidon.

Nel territorio comunale di Cassola, lungo viale Monte Grappa, il conducente ha effettuato un sorpasso azzardato, perdendo poi temporaneamente il controllo del mezzo in via Monte Verena e sfiorando un’auto in sosta. Giunto al termine della strada, senza fermarsi allo “Stop”, ha invaso parzialmente anche il marciapiede pedonale.

L’inseguimento è continuato fino alla rotatoria tra viale San Pio X, via Bassanese e via La Salle, al confine con Romano d’Ezzelino. Nel tentativo di imboccare la rotatoria contromano, l’uomo ha perso definitivamente il controllo del veicolo, finendo sulla superficie erbosa centrale e restando bloccato.

Il conducente ha quindi tentato la fuga a piedi, ma gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e immobilizzarlo nonostante la resistenza opposta durante il fermo.

L’uomo è stato identificato come un cittadino marocchino nato nel 1981. Una volta bloccato, ha ammesso di essere fuggito perché privo di patente di guida e in stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol.

Condotto negli uffici del Commissariato di Bassano del Grappa, è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo celebrato nella mattinata odierna. Nei suoi confronti sono state inoltre contestate numerose violazioni al Codice della Strada, mentre l’auto, di sua proprietà, è stata sequestrata amministrativamente ai sensi dell’articolo 192 comma 7-bis del Codice della Strada.