Concentrazione di ozono elevata a Vicenza: invito alla cautela nelle ore più calde

Superata la soglia di informazione nella centralina di Quartiere Italia. L’Assessorato all’Ambiente raccomanda a anziani, bambini e soggetti fragili di evitare le attività all’aperto dalle 10 alle 18.

VICENZA – Le condizioni meteorologiche degli ultimi giorni, caratterizzate da un’ondata di caldo con temperature massime che hanno superato i 30 gradi, hanno favorito un sensibile innalzamento delle concentrazioni di ozono nell’aria.

A Vicenza, la centralina di monitoraggio situata nel Quartiere Italia ha già registrato un primo superamento della soglia di informazione, fissata a 180 $\mu\text{g/m}^3$.

Le raccomandazioni dell’Assessorato all’Ambiente

In via precauzionale, e in previsione di un possibile aggravamento dell’inquinamento da ozono, l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Vicenza richiama l’attenzione della cittadinanza sulle cautele da adottare.

Il consiglio di evitare prolungate esposizioni all’aperto, specialmente nella fascia oraria più calda della giornata (indicativamente dalle ore 10:00 alle ore 18:00), è rivolto in particolar modo ai soggetti più vulnerabili:

Anziani e bambini

Donne in gravidanza

Persone affette da patologie respiratorie, polmonari e cardiache

Chiunque svolga attività lavorativa o fisica intensa all’aperto

Per queste categorie di cittadini si raccomanda inoltre di ridurre al minimo lo svolgimento di attività fisiche affaticanti.

Come monitorare i dati in tempo reale

Per seguire l’evoluzione dei livelli di ozono durante il periodo estivo, i cittadini possono consultare i dati in diretta e i bollettini di previsione aggiornati quotidianamente dall’ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto) nelle sezioni dedicate: Previsione Ozono e Qualità dell’aria – Dati in diretta.

Tutte le informazioni di dettaglio e le linee guida complete sulle cautele da adottare sono disponibili sul sito istituzionale del Comune al link: Comune di Vicenza – Cautele ozono estivo.