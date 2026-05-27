Nord Est – Tragico schianto in Val Pusteria: un morto e dieci feriti nello scontro tra quattro veicoli
Grave incidente nella mattinata di mercoledì 27 maggio 2026 lungo la Statale 49 della Val Pusteria, nei pressi di Brunico, in Alto Adige. Il bilancio è pesantissimo: una persona ha perso la vita e almeno dieci sono rimaste ferite, tre delle quali in condizioni gravi.
L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 vicino alla galleria di San Lorenzo e ha coinvolto almeno quattro veicoli in un violento tamponamento a catena. Tra i mezzi coinvolti anche un minibus, che si è ribaltato e accartocciato dopo l’impatto.
Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati numerosi mezzi dei vigili del fuoco volontari, l’elisoccorso, il personale sanitario della Croce Bianca, la polizia stradale di Brunico e i carabinieri della compagnia locale.
Gli agenti dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica della carambola mortale e accertarne le cause.
La Statale 49 è stata temporaneamente chiusa nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, con pesanti ripercussioni sul traffico della Val Pusteria.
I feriti meno gravi sono stati trasferiti negli ospedali di Brunico e Bressanone, mentre i tre pazienti più gravi sono stati trasportati all’ospedale di Bolzano.