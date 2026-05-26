Schianto tra due auto a Thiene, tre feriti e vetture distrutte nell’impatto

Incidente stradale nella mattinata di martedì 26 maggio a Thiene, dove due auto si sono scontrate violentemente all’incrocio tra via Isonzo e via Bacchiglione. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.45. Secondo una prima ricostruzione, una Renault guidata da una 55enne residente a Thiene stava percorrendo via Isonzo in direzione di via Bacchiglione quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con una Nissan condotta da un 77enne di Thiene che viaggiava lungo via Bacchiglione verso via Lavarone.

L’urto è stato particolarmente violento: la Nissan, dopo l’impatto, è finita contro la recinzione di un’abitazione privata, danneggiandola. Feriti entrambi i conducenti e la passeggera che si trovava a bordo della Nissan.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118 che ha prestato le prime cure ai coinvolti prima del trasferimento all’ospedale di Santorso per gli accertamenti e le cure necessarie.

Presenti anche i Vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza i due mezzi coinvolti, uno full electric e l’altro ibrido, entrambi pesantemente danneggiati nello schianto.

I rilievi dell’incidente e la gestione della viabilità sono stati affidati a due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino.