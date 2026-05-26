Si toglie il braccialetto elettronico e torna dall’ex convivente: arrestato due volte in poche ore, finisce in carcere

SCHIO (VI) – Prima avrebbe violato il divieto di avvicinamento manomettendo il braccialetto elettronico, poi, poche ore dopo essere stato rimesso in libertà, sarebbe tornato nuovamente nell’abitazione dell’ex convivente. Per questo un cittadino sloveno di 48 anni è stato arrestato due volte in poche ore dai Carabinieri della Compagnia di Schio ed è ora detenuto nel carcere di Vicenza.

L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai reati riconducibili al cosiddetto “codice rosso”, coordinate dalla Procura di Vicenza.

Il primo intervento dei militari è scattato nella notte del 22 maggio, quando al NUE112 della Centrale Operativa dei Carabinieri di Schio sono arrivate alcune segnalazioni che indicavano la presenza dell’uomo nel centro storico di Schio.

I Carabinieri della Stazione di Malo, intervenuti sul posto, lo hanno rintracciato all’interno del vano scale del condominio dove vive l’ex convivente. Secondo quanto riferito dall’Arma, il 48enne si trovava in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol e presentava lievi ferite da taglio alle mani. Inoltre aveva deliberatamente rimosso il braccialetto elettronico che gli era stato applicato il 13 maggio scorso su disposizione del Gip del Tribunale di Vicenza.

Il dispositivo era stato installato contestualmente alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all’abitazione e ai luoghi frequentati dalla donna, nell’ambito di un’indagine per maltrattamenti in famiglia.

Dopo il primo arresto in flagranza, l’uomo è stato soccorso dal personale del Suem 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Alto Vicentino di Santorso per le cure necessarie e un periodo di osservazione. Successivamente, su disposizione del pubblico ministero di turno, era stato rimesso in libertà.

La vicenda però non si è conclusa lì. Nel pomeriggio della stessa giornata, infatti, il 48enne si sarebbe nuovamente presentato nell’abitazione dell’ex convivente, riuscendo ad entrare nell’appartamento.

A quel punto è scattato un nuovo intervento coordinato sul territorio che ha coinvolto i Carabinieri della Stazione di Schio insieme ai colleghi delle Stazioni di Piovene Rocchette e Valli del Pasubio. I militari hanno rintracciato e bloccato l’uomo all’interno dell’abitazione, arrestandolo per la seconda volta in flagranza di reato.

Contestualmente i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa d’urgenza dal Gip del Tribunale di Vicenza proprio in relazione alle ripetute violazioni delle misure cautelari già imposte.