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25 Maggio 2026 - 11.13

Si infortuna durante il rientro dalla falesia di Riolo: soccorsa una 51enne a Torrebelvicino

REDAZIONE
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Torrebelvicino (VI), 25-05-26 – Intervento del Soccorso alpino di Schio nella serata di ieri per una donna rimasta ferita durante il rientro da una falesia.

L’allarme è scattato intorno alle 20, quando è stata segnalata una persona infortunata lungo il percorso di discesa dalla falesia di Riolo. La donna, 51 anni residente a Torrebelvicino, avrebbe riportato un sospetto trauma alla caviglia mentre stava rientrando dopo un’attività in parete.

Una squadra del Soccorso alpino ha raggiunto rapidamente la donna, provvedendo a stabilizzare l’arto infortunato e a immobilizzare il piede. Successivamente la 51enne è stata caricata in barella e trasportata per circa ottanta metri fino al punto di incontro con l’ambulanza, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario.

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