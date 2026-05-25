Veneto – Auto prende fuoco dopo lo schianto: un morto e un ferito grave

Tragedia nella tarda serata di domenica 24 maggio a Nervesa della Battaglia, lungo la strada statale 13 Pontebbana. Un violento incidente autonomo ha coinvolto un’auto che, dopo essere uscita di strada, si è incendiata. Il bilancio è drammatico: una persona ha perso la vita, mentre un’altra è rimasta gravemente ferita.

L’allarme è scattato intorno alle 23.40, quando la sala operativa dei vigili del fuoco di Treviso ha ricevuto la richiesta di intervento per un’autovettura finita fuori carreggiata in via Foscarini. Secondo le prime ricostruzioni, una Toyota Auris ibrida guidata da un 31enne residente in provincia di Padova avrebbe perso il controllo subito dopo un sorpasso, terminando la corsa contro un fossato e un ponticello in cemento.

L’impatto è stato devastante e il veicolo è stato rapidamente avvolto dalle fiamme. Alcuni passanti sono riusciti a estrarre il conducente dall’abitacolo prima che il rogo si propagasse completamente. Diversa la sorte del passeggero, rimasto intrappolato all’interno dell’auto e morto nell’incendio. Il corpo, recuperato successivamente dalla Protezione civile di Montebelluna, non sarebbe stato ancora identificato ufficialmente.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Conegliano e Montebelluna, supportate dall’autogrù inviata dalla sede centrale di Treviso, per un totale di 12 operatori. I pompieri hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area.

Presenti anche i sanitari del Suem 118 con ambulanza ed elicottero. Il conducente ferito è stato trasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti i carabinieri. La statale Pontebbana è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia fino a notte inoltrata per consentire le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti sulla dinamica dell’incidente.