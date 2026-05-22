Coppia francese abbandona i figli piccoli come fossero cani lungo la strada in Portogallo: marito e moglie arrestati… al bar

Una vicenda dai contorni drammatici si è sviluppata tra Francia e Portogallo, culminata con l’arresto di una coppia ricercata mentre si trovava tranquillamente seduta sulla terrazza di un bar, nonostante fosse al centro di un’indagine nazionale per l’abbandono di due bambini su una strada di campagna, a circa 100 chilometri a sud di Lisbona.

Tutto ha inizio l’11 maggio, quando in Francia viene denunciata la scomparsa di una madre e dei suoi due figli nella zona dell’Alto Reno, nei pressi di Colmar. Nelle ore successive, le immagini di videosorveglianza li riprendono già in fuga, mentre si muovono verso il confine tra Spagna e Portogallo, fermandosi in una stazione di servizio.

Otto giorni dopo, i due bambini vengono abbandonati in una zona rurale del Portogallo: sono ritrovati su una strada di campagna, in condizioni considerate particolarmente delicate, con gli occhi bendati e del cibo in una borsa.

Nel frattempo la fuga prosegue fino al Portogallo, dove la coppia trascorre diverse ore seduta all’aperto in un locale pubblico. È proprio lì che avviene la svolta: una persona presente nota la targa francese e, insospettita, allerta la polizia. Poco dopo scatta l’intervento delle forze dell’ordine, che fermano i due senza che oppongano resistenza.

Le immagini dell’arresto, riprese da una telecamera di sicurezza, mostrano il momento in cui la coppia viene bloccata mentre si trova ancora seduta al tavolo del bar, nonostante fosse ricercata a livello nazionale.

Secondo le testimonianze raccolte, nei momenti precedenti all’abbandono i bambini sarebbero stati visti giocare da soli, senza interazioni affettive evidenti con gli adulti presenti. Un testimone ha riferito: “Non sembravano una coppia legata ai propri figli”, sottolineando l’assenza di gesti di attenzione o contatto.

Dopo il ritrovamento, i minori sono stati trasportati in ospedale e successivamente affidati a una famiglia affidataria francofona a Lisbona, in attesa delle decisioni delle autorità competenti. Il tribunale di Setúbal ha chiarito che i bambini vivevano in Francia con la madre e che il padre aveva solo diritti di visita limitati e supervisionati, specificando che sarà ora la giustizia francese a occuparsi della procedura di rimpatrio.

La coppia dovrà comparire nelle prossime ore davanti ai giudici portoghesi, mentre le indagini internazionali proseguono per ricostruire nel dettaglio gli spostamenti e le responsabilità di quanto accaduto.