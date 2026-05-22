Veneto – Schianto frontale tra moto e camion: grave un 23enne trasportato in elicottero

ORMELLE (Treviso) – Grave incidente stradale nella mattinata di giovedì 22 maggio 2026, intorno alle 8.20, in via Piave, all’incrocio con via Roncadelle, a pochi passi dal confine con il Comune di Cimadolmo. Un motociclista di 23 anni, residente a Santa Lucia di Piave, è rimasto seriamente ferito dopo uno scontro frontale con un camion.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, all’origine dell’impatto potrebbe esserci stata una manovra azzardata di uno dei mezzi coinvolti, ma saranno gli accertamenti a chiarire con precisione la dinamica.

Il giovane centauro, dopo il violento urto, è stato sbalzato sull’asfalto per diversi metri. Nonostante le gravi lesioni riportate agli arti superiori e inferiori, è rimasto cosciente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem con ambulanza, automedica ed elicottero, che lo hanno stabilizzato prima del trasferimento d’urgenza.

Il ferito è stato elitrasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per le cure del caso. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Conegliano per i rilievi e la gestione della viabilità, che ha subito pesanti rallentamenti e code per tutta la durata delle operazioni di soccorso.