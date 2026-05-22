Abano Terme, assalto in villa nella notte: 60enne pestato e chiuso in una stanza dai banditi

Si sono introdotti in casa nel cuore della notte pensando di trovare l’abitazione vuota o i proprietari addormentati. Ma quando il residente si è alzato dal divano dopo aver sentito i rumori, il furto si è trasformato in una violenta rapina.

È accaduto tra il 20 e il 21 maggio in via Savioli ad Abano Terme, dove due malviventi con il volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione in una casa poco dopo la mezzanotte, forzando una finestra.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Abano, i due hanno iniziato a rovistare nelle stanze convinti che il proprietario stesse dormendo. In realtà il sessantenne era sul divano e, sentiti i rumori, si è alzato per capire cosa stesse accadendo.

L’uomo è stato immediatamente bloccato e aggredito. I rapinatori pretendevano soldi e gioielli, ma la vittima avrebbe spiegato di non avere oggetti di valore in casa. A quel punto i banditi lo hanno colpito con pugni, per poi rinchiuderlo in una stanza.

Prima di fuggire sono riusciti a portare via circa 100 euro in contanti e alcune carte di credito. Il sessantenne, sotto choc e con diverse contusioni, è poi riuscito a liberarsi e a chiedere aiuto a un vicino di casa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i carabinieri. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso di Abano Terme: le sue condizioni non sono gravi.

I militari stanno ora dando la caccia ai due responsabili, descritti come molto giovani. Gli investigatori stanno cercando di capire se all’esterno dell’abitazione ci fosse un complice pronto a favorire la fuga e quale mezzo sia stato utilizzato per allontanarsi rapidamente dalla zona.