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22 Maggio 2026 - 10.55

Ferrovieri, nuova vita all’ex Circoscrizione 7: apre il Centro Civico con uno spazio dedicato ai giovanissimi

Elisa Santucci
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VICENZA – Sono terminati i lavori di riqualificazione dell’ex Circoscrizione 7, che rinasce come Centro Civico dei Ferrovieri, nuovo spazio pubblico dedicato alla socialità del quartiere.

Già aperto l’ultimo piano della struttura, pensato come ambiente di accoglienza e ripartenza per ragazzi e ragazze, con particolare attenzione a chi attraversa momenti di fragilità. Lo spazio sarà infatti dedicato a percorsi di supporto e accompagnamento, con la presenza di professionisti pronti ad affiancare i giovani nel ritrovare la propria dimensione personale e sociale.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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