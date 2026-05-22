Altissimo “Comune Riciclone” 2025: raccolta differenziata al top e riconoscimento di Legambiente

ALTISSIMO (Vicenza) – Il Comune di Altissimo si conferma tra le eccellenze italiane nella gestione dei rifiuti ed entra a pieno titolo nella classifica dei “Comuni Ricicloni” 2025. Il riconoscimento, assegnato da Legambiente, premia l’efficacia del sistema di raccolta differenziata organizzato sul territorio e i risultati raggiunti in termini di sostenibilità ambientale.

Grande soddisfazione da parte del sindaco Omar Trevisan, che sottolinea come il risultato sia frutto del lavoro congiunto tra amministrazione e cittadini. “Il merito è dell’organizzazione comunale – evidenzia – ma soprattutto del senso civico della comunità, che ha risposto in modo costante e responsabile alle buone pratiche di raccolta”.