Forza Italia Veneto riparte da Tosi: eletto per acclamazione segretario regionale

Nuovo incarico politico per Flavio Tosi, eletto per acclamazione segretario regionale di Forza Italia in Veneto al termine del congresso regionale svoltosi a Padova.

L’europarlamentare azzurro ha parlato di un partito “unito e in crescita”, sottolineando il clima di compattezza emerso durante il congresso. “In Veneto c’è una squadra di 7 mila iscritti e sezioni presenti in quasi tutti i Comuni”, ha dichiarato Tosi, evidenziando come la scelta dei direttivi provinciali e regionali sia avvenuta senza imposizioni dall’alto.

Secondo il nuovo segretario regionale, proprio il radicamento territoriale rappresenta uno dei punti di forza del partito in vista delle prossime sfide elettorali. “C’è molta fiducia per le elezioni politiche del 2027: faremo un risultato ancora migliore rispetto a quello, già positivo, del 2022”, ha affermato.

Nel suo intervento Tosi ha anche ricordato il fondatore del partito Silvio Berlusconi e ringraziato il segretario nazionale Antonio Tajani, attribuendogli il merito di aver trasformato Forza Italia in “un partito vero, radicato sul territorio, con sezioni, iscritti e congressi”.

Un ringraziamento è stato rivolto anche al senatore Maurizio Gasparri, che ha presieduto il congresso regionale dopo una giornata di incontri istituzionali e politici in Veneto.