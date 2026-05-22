CRONACAVENETO
22 Maggio 2026 - 9.41

Monselice, auto si ribalta in un fosso a San Bortolo: feriti gli occupanti

G. B.
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Paura nella tarda serata di mercoledì 21 maggio a Monselice, dove un’auto è uscita di strada ribaltandosi in un fossato. Nell’incidente sono rimasti feriti gli occupanti del veicolo.

L’allarme è scattato alle 22.50 in località San Bortolo. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco del distaccamento di Este, che hanno trovato l’autovettura capovolta fuori dalla carreggiata.

I pompieri hanno lavorato per estrarre le persone rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo, affidandole poi alle cure del personale sanitario del Suem 118. Dopo il soccorso ai feriti, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato.

Presenti sul luogo dell’intervento anche i carabinieri, che si stanno occupando dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’uscita di strada.

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