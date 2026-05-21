Creazzo: 17enne in bici travolto da un’auto in via Spino

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, alle 15.45, a Creazzo, lungo via Spino, dove un ragazzo di 17 anni in bicicletta è stato coinvolto in uno scontro con un’automobile.

Secondo le prime informazioni, l’impatto è avvenuto per cause in corso di accertamento mentre il giovane percorreva la strada in sella alla sua bici. Nell’urto il minorenne ha riportato ferite serie ed è stato trasportato in ospedale con un codice di media gravità.

Sul posto sono stati attivati i soccorsi per prestare le prime cure al ragazzo e valutare le sue condizioni. Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.