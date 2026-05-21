CRONACAVICENZA e PROVINCIA
21 Maggio 2026 - 16.42

Creazzo: 17enne in bici travolto da un’auto in via Spino

G. B.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, alle 15.45, a Creazzo, lungo via Spino, dove un ragazzo di 17 anni in bicicletta è stato coinvolto in uno scontro con un’automobile.

Secondo le prime informazioni, l’impatto è avvenuto per cause in corso di accertamento mentre il giovane percorreva la strada in sella alla sua bici. Nell’urto il minorenne ha riportato ferite serie ed è stato trasportato in ospedale con un codice di media gravità.

Sul posto sono stati attivati i soccorsi per prestare le prime cure al ragazzo e valutare le sue condizioni. Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Creazzo: 17enne in bici travolto da un’auto in via Spino | TViWeb Creazzo: 17enne in bici travolto da un’auto in via Spino | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy