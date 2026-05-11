CHIAMPO, ATTIVATO L’ULTIMO FILTRO ANTI-PFAS: “ACQUA PIÙ SICURA PER IL TERRITORIO”

È entrato in funzione in località Castiglione, nella zona nord di Chiampo, l’ultimo impianto previsto dal piano di interventi messo in campo da Acque del Chiampo per la tutela e il controllo della qualità dell’acqua destinata alle abitazioni e alle utenze del territorio.

Da alcuni giorni è operativo il nuovo filtro a carboni attivi contro i PFAS, un passaggio considerato fondamentale nel percorso di riduzione dei microinquinanti presenti nella rete idrica. Con l’attivazione dell’impianto, la quasi totalità delle abitazioni del territorio può ora contare su acqua filtrata, segnando un importante traguardo per la salute pubblica e la sicurezza idrica della comunità.