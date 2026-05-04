BASSO VICENTINO - AREA BERICASTREET TG
4 Maggio 2026 - 11.48

ASILO DoReMi DI NOVENTA VICENTINA: LAVORI IN CORSO PER UN PROGETTO INNOVATIVO E SOSTENIBILE

Elisa Santucci
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Proseguono secondo cronoprogramma gli interventi di riqualificazione e ampliamento dell’Asilo DoReMi di Noventa Vicentina, un progetto che rappresenta un modello di architettura moderna e biosostenibile. L’iniziativa, che comprende anche la valorizzazione delle aree esterne, prevede la realizzazione di una nuova struttura affiancata all’edificio principale: un volume ambizioso dalla forma a capanna, dotato di un chiosco esterno perfettamente integrato con il contesto preesistente. L’opera, finanziata con un fondo PNRR di 500 mila euro, sarà completata e operativa entro il prossimo anno, offrendo spazi rinnovati e funzionali ai più piccoli e alla comunità.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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