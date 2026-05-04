Scompare a Budapest durante il tour: mistero sul batterista padovano di 24 anni, ricerche anche con l’Interpol

Padova – Ore di angoscia per la famiglia e gli amici di Davide Lucchelli, 24enne padovano e batterista della band trevigiana “Oggetto Sconosciuto”, di cui non si hanno più notizie dalla sera del primo maggio, quando si trovava a Budapest per una tappa del tour.

Il giovane era nella capitale ungherese insieme agli altri tre componenti del gruppo, con i quali avrebbe dovuto esibirsi in un concerto punk rock in occasione della festa dei Lavoratori. Tuttavia, intorno alle 20.30, Davide si è allontanato dal resto della band e da quel momento è sparito nel nulla. L’ultimo avvistamento risale a un parcheggio in Mester utca 30-32, dove indossava jeans blu e una giacca di pelle nera.

Subito dopo la scomparsa, i compagni di gruppo hanno annullato l’esibizione e allertato le autorità locali, avvisando contemporaneamente la famiglia. Il padre del ragazzo, nella serata del 2 maggio, si è recato presso la caserma dei Carabinieri di via Rismondo a Padova per formalizzare la denuncia. Da quel momento si è attivata la macchina delle ricerche, con il coinvolgimento anche dell’Interpol.

Sulla vicenda vige il massimo riserbo e, al momento, non viene esclusa alcuna ipotesi. Tra quelle al vaglio degli investigatori ci sono l’allontanamento volontario, la rapina o un possibile incontro pericoloso. Secondo quanto emerso, tra i membri della band non vi erano tensioni o dissapori: il gruppo è descritto come molto unito, legato da una forte amicizia oltre che dalla passione per la musica.

La trasferta in Ungheria rappresentava la prima esperienza internazionale del tour 2026, che prevedeva ben 24 date tra Italia ed estero. Dopo concerti a Treviso, Monteforte, Zero Branco, Trieste, Venezia e Padova, la tappa di Budapest avrebbe dovuto segnare un momento importante per la crescita del gruppo. I prossimi appuntamenti, già programmati per l’8 maggio a Gorizia e il giorno successivo in Slovenia, sono ora passati in secondo piano.

Chi conosce Davide lo descrive come un ragazzo serio, appassionato e con la testa sulle spalle, qualità che rendono ancora più inspiegabile la sua scomparsa. Intanto cresce l’apprensione anche a Padova, dove il giovane è molto conosciuto e stimato. Amici e familiari continuano a lanciare appelli, nella speranza di ricevere al più presto notizie positive.