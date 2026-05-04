Doppio intervento sui Colli Euganei: due escursioniste ferite soccorse in poche ore

Padova – Pomeriggio intenso quello di ieri per il Soccorso alpino di Padova, impegnato in due interventi consecutivi sui Colli Euganei per soccorrere altrettante escursioniste rimaste ferite durante le loro camminate.

Il primo allarme è scattato intorno alle 16.30, quando la Centrale del 118 ha segnalato l’infortunio di una turista olandese di 59 anni sul Monte Ceva, nel territorio di Montegrotto Terme. La donna, che si trovava in escursione con il marito, si era procurata un trauma a una caviglia. Raggiunta da una squadra composta da cinque soccorritori, è stata immobilizzata e successivamente trasportata in barella per circa 500 metri fino al punto di incontro con l’ambulanza, alla quale è stata affidata.

Concluso il primo intervento, i soccorritori sono stati immediatamente attivati per un secondo episodio, questa volta sul Monte Venda, nel comune di Galzignano Terme. A rimanere ferita è stata un’escursionista moldava di 36 anni, che durante una passeggiata con la famiglia ha riportato un sospetto trauma a tibia e caviglia, accusando forti dolori alla gamba.

La squadra ha raggiunto rapidamente la donna per prestarle le prime cure. Successivamente sono intervenuti anche l’équipe medica e il tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Padova Emergenza, atterrato nelle vicinanze. L’infortunata è stata quindi recuperata con il verricello e trasportata all’ospedale di Schiavonia per gli accertamenti del caso.

Due interventi ravvicinati che confermano l’importanza della prontezza operativa del Soccorso alpino in un’area molto frequentata da escursionisti, soprattutto con l’arrivo della stagione primaverile.