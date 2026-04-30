Basso Vicentino – Arrestato collaboratore scolastico incensurato: cocaina già pronta in dosi e munizioni in casa

ALONTE – Oltre 200 grammi di droga già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio e munizioni detenute illegalmente: è quanto hanno scoperto i Carabinieri nell’abitazione di un 57enne italiano, incensurato e di professione collaboratore scolastico, arrestato in flagranza.

L’operazione è scattata al termine di un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza e condotta dai militari della Stazione di Lonigo. Nella giornata odierna i Carabinieri hanno eseguito un decreto di perquisizione personale e domiciliare ad Alonte, con il supporto dell’unità cinofila di Torreglia (Padova).

Droga pronta per il mercato

Durante la perquisizione, all’interno dell’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, già preparate per la vendita: circa 147 grammi di cocaina, suddivisi in 29 dosi da un grammo, 8 involucri da 5 grammi e un blocco unico da 75 grammi, oltre a circa 62 grammi di hashish divisi in due pezzi.

Il materiale sequestrato comprendeva anche due bilancini di precisione e diversi strumenti per il confezionamento, elementi che hanno rafforzato l’ipotesi di un’attività di spaccio ben organizzata.

Anche munizioni illegali

Nel corso degli accertamenti sono state inoltre trovate due cartucce calibro 380 Auto per arma corta, motivo per cui il 57enne è stato denunciato in stato di libertà anche per detenzione abusiva di munizionamento.

Arresti domiciliari in attesa del giudice

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito e il fotosegnalamento, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida davanti al GIP di Vicenza.