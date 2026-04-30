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30 Aprile 2026 - 9.05

Veneto – Lavorava nella scuola pubblica con un diploma falso: condannato a pagare 14mila euro di danno erariale

REDAZIONE
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Lavorava nella scuola pubblica con un diploma falso: un 46enne di Avellino, Gennaro Genovese, è stato condannato a risarcire con oltre 14mila euro danno erariale. L’uomo ha lavorato con un attestato di qualifica professionale per “Operatore dei Servizi Sociali” falso. Le indagini erano iniziate lo scorso ottobre portando alla luce parecchi errori: il numero del diploma, la sessione d’esame indicata non si era mai svolta, le firme sui verbali dei commissari erano falsa. Alcuni soggetti coinvolti nel sistema hanno ammesso l’esistenza di un meccanismo di produzione di titoli falsi.

Genovese tra il gennaio 2019 e il dicembre 2020 aveva lavorarto in diversi istituti della Marca trevigiana, per una retribuzione totale di oltre 29mila euro.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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