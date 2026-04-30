CRONACA
30 Aprile 2026 - 9.11

Veneto – Vincita record con una schedina del “MillionDay”: 1 milione di euro per un anonimo fortunato

REDAZIONE
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Il quattordicesimo milione vinto nel 2026 con il MillionDay ha premiato Codevigo, in provincia di Padova – riporta l’Agenzia Agimeg. Nell’estrazione delle 13 di ieri, mercoledì 29 aprile, grazie ad una giocata singola, un fortunato giocatore ha realizzato una vincita milionaria. La combinazione vincente del concorso è stata: 8, 20, 24, 30, 31.

Per il momento infatti nessuno ha telefonato al tabaccaio dove è stata realizzata la vincita milionaria, ma in paese si è sparsa subito la notizia della vittoria e laccia al fortunato anonimo è già iniziata.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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