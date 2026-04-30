Lonigo al voto: tutti contro tutti, ben 5 i candidati sindaci

Lonigo si prepara a vivere una nuova stagione elettorale. Domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 i cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. L’appuntamento amministrativo arriva al termine del mandato dell’attuale amministrazione e si annuncia particolarmente partecipato, con cinque candidati in campo per la guida del Comune.

Il sindaco uscente Pier Luigi Giacomello si presenta agli elettori per chiedere la conferma. La sua candidatura punta sulla continuità dell’azione amministrativa svolta negli ultimi cinque anni e sul completamento del percorso avviato durante il mandato. Attorno alla sua proposta si raccolgono anche forze del centrodestra come Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati.

Tra gli sfidanti c’è Luca Restello, avvocato ed ex sindaco di Lonigo, figura già conosciuta nel panorama politico locale. La sua candidatura riporta nella competizione un’esperienza amministrativa precedente e si propone come alternativa all’attuale guida del Comune.

In corsa anche Valerio De Toni, sostenuto da un progetto civico che guarda all’area del centrosinistra e raccoglie sensibilità diverse, comprese componenti vicine al Partito Democratico. La sua proposta punta a rappresentare un campo progressista riorganizzato attorno a un profilo civico.

Il quadro dei candidati è completato da Riccardo Contro, alla guida di una lista civica, e da Silvano Marchetto, già sindaco in passato e riferimento cittadino di Forza Italia. La presenza di più candidati provenienti da esperienze politiche e amministrative differenti rende la competizione aperta e frammentata.

La campagna elettorale entrerà ora nel vivo. Al centro del confronto sono attesi i temi più sentiti dalla comunità: opere pubbliche, servizi ai cittadini, sicurezza, sviluppo economico, attenzione al centro storico e alle frazioni, oltre alla qualità della vita e alla gestione del territorio.

Lonigo, con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti, voterà con il sistema che prevede la possibilità del ballottaggio nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta al primo turno. Con cinque aspiranti sindaci, l’esito appare tutt’altro che scontato.

Le urne del 24 e 25 maggio rappresenteranno quindi un passaggio decisivo per il futuro della città. Gli elettori saranno chiamati a scegliere non solo il prossimo sindaco, ma anche l’indirizzo politico e amministrativo che accompagnerà Lonigo nei prossimi anni.