Arzignano, presentata la lista civica “Riccardo Masiero Sindaco”: presentati programma e candidati

Si è presentata ufficialmente la lista civica “Riccardo Masiero Sindaco”, una nuova realtà politica che vede il confluire del gruppo Ora Puoi, formazione civica di Arzignano vicina all’area del centrodestra.

All’interno della lista trovano spazio anche ex consiglieri comunali della precedente amministrazione di maggioranza, affiancati da esponenti della società civile arzignanese, con un forte legame con il mondo delle associazioni giovanili e del volontariato.

“La lista Riccardo Masiero Sindaco – si legge nel comunicato – nasce dalla volontà principale di riunire soggetti di ogni fascia di età per dare voce a tutta la cittadinanza di Arzignano e per interpretare le varie istanze che provengono dal territorio, rappresentando quindi le frazioni e i quartieri della città”.

Tra i candidati figurano anche persone che hanno già ricoperto il ruolo di consigliere comunale: Roberta Refosco, Marianna Carulli, Silvia De Cao, Marco Cazzavillan e Michele Carlotto.

La lista completa dei candidati

Oscar Marzotto

Marianna Carulli

Silvia De Cao

Roberta Refosco

Marco Cazzavillan

Lara Tonin

Christian Frighetto

Renato Dalla Valle

Valeria Dal Lago

Alberto Biasi

Luca Balsemin

Giacomo Cisco

Letizia Savegnago

Luca Dal Molin

Federica Sartori

Michele Carlotto

Il comunicato prosegue sottolineando come “il progetto proposto dal candidato sindaco Riccardo Masiero ha colto il favore di tutti per lo spirito di condivisione e confronto, mettendo in evidenza un metodo diverso di approccio alle necessità di Arzignano”.

Il programma elettorale affronta diverse tematiche: tra queste, il collegamento nell’area della rotatoria di San Rocco con via Tiepolo tramite una pista ciclopedonale con relativa illuminazione, e la realizzazione di un collegamento pedonale tra il McDonald’s e il centro città, anch’esso con possibilità di illuminazione lungo tutto il percorso.

Tra gli altri punti figurano la conferma del sistema di asfaltature notturne per le arterie viabilistiche più trafficate, il rispetto della storicità delle vie più antiche, la realizzazione di parchi giochi inclusivi con giostre e strutture per persone con disabilità, e l’eliminazione delle barriere architettoniche. È inoltre prevista la possibilità di introdurre un bilancio comunale partecipato.

Grande attenzione anche ai giovani, che dovranno essere protagonisti delle attività cittadine e di nuovi eventi: tra le proposte anche la rimodulazione del format del “Mercoledì By Night” in “Venerdì By Night”. Infine, l’obiettivo di un Comune più “smart”, con l’introduzione di totem per la prenotazione degli appuntamenti in municipio e per l’accesso rapido a informazioni e documenti utili ai cittadini.

Nelle settimane di maggio che precedono il voto, la lista “Riccardo Masiero Sindaco” visiterà le varie frazioni del territorio di Arzignano per presentare il programma alla cittadinanza e raccogliere ulteriori suggerimenti e proposte.