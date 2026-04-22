Vicentino – Spegne le telecamere del cimitero per rubare nelle auto: bloccato 20enne con precedenti

Avrebbe disattivato l’impianto di videosorveglianza del cimitero per agire indisturbato tra le auto in sosta. Un 20enne residente nel Padovano è stato identificato e denunciato dalla Polizia Locale Nordest Vicentino – ambito di Sandrigo al termine di un’attività di controllo partita da un’anomalia tecnica.

I fatti risalgono tra il 12 e il 14 aprile 2026. Lunedì 13 aprile, durante le verifiche quotidiane sul funzionamento delle telecamere urbane, gli agenti hanno riscontrato che quelle installate al cimitero di Ancignano risultavano completamente spente. L’analisi delle registrazioni precedenti ha permesso di accertare che l’interruzione dell’alimentazione elettrica, avvenuta nel pomeriggio di domenica 12 aprile, era stata provocata volontariamente.

Le immagini hanno ripreso un giovane mentre apriva il quadro elettrico e disattivava la corrente. Lo stesso era arrivato sul posto a bordo di un camper. Nei minuti precedenti allo spegnimento, il 20enne era stato inoltre visto aggirarsi tra le vetture parcheggiate all’esterno del cimitero con un’asta metallica in mano, con un comportamento ritenuto compatibile con tentativi di effrazione per sottrarre oggetti di valore lasciati all’interno dei mezzi.

Scattate le ricerche, gli agenti hanno avviato anche le verifiche contattando i proprietari delle auto per accertare eventuali danni o furti avvenuti dopo lo spegnimento delle telecamere.

Il giorno successivo il giovane è stato intercettato lungo la strada provinciale 248 Marosticana, alla guida del camper. Fermato dagli agenti, è risultato privo di documenti. I controlli nelle banche dati hanno evidenziato numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e l’assenza di patente di guida.

Accompagnato negli uffici della Polizia Locale, al 20enne sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 5mila euro e il reato di interruzione di pubblico servizio, legato allo spegnimento doloso dell’impianto di videosorveglianza.

L’operazione rientra nei controlli costanti sul territorio da parte della Polizia Locale Nordest Vicentino, finalizzati alla tutela della sicurezza urbana e del patrimonio. Resta ferma la presunzione di innocenza: eventuali responsabilità saranno accertate solo con sentenza definitiva.