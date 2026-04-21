Due ciclisti feriti in due scontri distinti: in uno il pirata della strada fugge e viene identificato dalla Polizia Locale

Doppio intervento nella mattinata odierna per la Polizia Locale dei Castelli, impegnata in due distinti incidenti che hanno coinvolto ciclisti nel territorio di Montecchio Maggiore.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 7.50 alla rotatoria tra la SP500 e la variante SR500, in prossimità dell’ex casello autostradale. O.D., 48 anni, bangladese e residente a Montecchio Maggiore, è stato trovato riverso sull’asfalto accanto alla sua bici da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Dalle testimonianze raccolte, il ciclista sarebbe rimasto coinvolto in uno scontro con una moto che poi si sarebbe allontanata senza fermarsi a prestare soccorso. All’arrivo degli agenti della Polizia Locale e del personale del Suem 118, il ferito è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale di Arzignano in codice giallo, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Grazie a un’articolata attività d’indagine, la pattuglia intervenuta è riuscita in poche ore a risalire al pirata della strada. Si tratta di B.P., italiano di 55 anni, residente ad Altavilla Vicentina: al momento dello scontro si stava recando al lavoro in un’azienda della zona a bordo di uno scooter MBK, nella stessa direzione del ciclista, verso Brendola. L’uomo è stato rintracciato direttamente sul luogo di lavoro e dovrà ora rispondere dei reati di fuga e omissione di soccorso.

Il secondo intervento è avvenuto alle 11.30, alla rotatoria tra via Ponte Poscola e la SP246 in località Ghisa. Una ciclista – M.A., italiana di 38 anni e residente a Montecchio Maggiore – è rimasta coinvolta in una collisione laterale con un furgone condotto da D.Z., uomo di 41 anni, serbo e residente ad Arzignano, diretto verso Tezze di Arzignano. Nell’impatto la donna ha riportato ferite lievi ed è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Arzignano da un’ambulanza del Suem. In questo caso, il conducente del mezzo si è regolarmente fermato a prestare soccorso.

In entrambi gli episodi sono intervenute pattuglie della Polizia Locale dei Castelli per i rilievi.