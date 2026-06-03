Minaccia l’autista di un autobus con una pistola a gas: denunciato

VICENZA, 3 GIUGNO – Nel pomeriggio di venerdì scorso, verso le ore 15:30, sulla linea di emergenza 113 è giunta una segnalazione di persona armata di pistola all’interno di un autobus di linea, che era scesa in via Btg. Frammarin con una giovane donna.

Sul posto sono arrivate quindi le Volanti della Questura e gli Operatori di Polizia, grazie alle descrizioni fornite nel corso della telefonata, riuscivano ad individuare i due soggetti segnalati all’interno di un bar di viale Europa.

Entrambi sono stati immediatamente sottoposti a perquisizione ed è stata quindi rinvenuta una pistola a gas priva del previsto tappo rosso, nascosta all’interno di uno zainetto in possesso del 31enne cittadino italiano. Nello stesso zainetto è stata inoltre rinvenuta un uniforme di tipo militare, sottoposta a sequestro penale con la pistola.

Dalla successiva ricostruzione dei fatti, grazie anche all’acquisizione delle immagini registrate all’interno dell’autobus, è emerso che l’autista, dopo aver accertato che entrambi i soggetti non avevano il biglietto, si era inizialmente rifiutato di proseguire la corsa ed a quel punto il malvivente lo aveva minacciato, puntandogli la pistola alla testa, pretendendo di essere accompagnato fino il Pronto Soccorso.

A quel punto l’autista ha indicato la fermata di via Btg Frammarin come quella più vicina al nosocomio, inducendo i due a scendere mezzo.

A quel punto l’autista contattava il 113 riferendo quanto accaduto e fornendo una dettagliata descrizione dei due soggetti.

I due sono stati quindi accompagnati in Questura per essere sottoposti a rilievi fotodattiloscopici, dopodiché il responsabile è stato formalmente indagato in stato di libertà per minaccia aggravata ad incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri e per il possesso illecito di una uniforme militare con segni distintivi.