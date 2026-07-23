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23 Luglio 2026 - 17.45

Il 19 agosto 1883 nasceva Coco Chanel: White Star le dedica un nuovo volume

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“La mia vita non mi piaceva, così ho creato la mia vita”.Gabrielle Coco Chanel Il 19 agosto del 1883 nasceva a Saumur, in Francia, Gabrielle “Coco” Chanel, una delle figure più rivoluzionarie del Novecento. A lei e alla maison che porta il suo nome è dedicato Chanel Philosophy, volume edito da White Star, in arrivo in libreria a novembre, che esplora il pensiero, lo stile e l’eredità culturale di una donna che ha cambiato per sempre il linguaggio della moda.

Questo volume non racchiude solo la storia di una maison leggendaria. È il racconto di una donna che ha riscritto le regole della moda con la sua filosofia. Gabrielle “Coco” Chanel ha cambiato per sempre il modo in cui le donne si vestono, si muovono e percepiscono sé stesse. Indipendente, rivoluzionaria e audace, ha creato uno stile senza tempo, dando vita a capi e accessori diventati vere e proprie icone. Chanel Philosophy va oltre la moda: esplora la visione innovativa della stilista nel campo degli accessori, dei bijoux e della gioielleria, ambiti in cui ha osato più dei gioiellieri tradizionali.Attraverso materiali d’archivio, modelli storici e interviste esclusive, il libro svela il segreto di un lusso che non è solo esclusività, ma anche eleganza pratica e senza tempo.  

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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