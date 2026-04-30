Casa delle Contemporaneità: oltre 4.000 ingressi nelle due giornate inaugurali

Quello appena trascorso è stato un fine settimana all’insegna dell’arte: con l’apertura di MUVEC – Casa delle Contemporaneità, il nuovo museo aperto a Mestre, dedicato all’arte e alla cultura contemporanea che, nelle giornate inaugurali ha registrato più di 4.000 gli ingressi. Dopo le prime due giornate su invito, che hanno visto la presenza di autorità, istituzioni e protagonisti del mondo culturale – in concomitanza con l’apertura del Premio Mestre – il pubblico ha risposto con entusiasmo al primo weekend di apertura.

Tra sabato 25 e domenica 26 aprile si sono registrati oltre 3.200 ingressi, a conferma del forte interesse e della curiosità verso un progetto che ambisce a diventare un punto di riferimento per il territorio.

L’affluenza delle giornate inaugurali rappresenta un segnale significativo e incoraggiante per il futuro del museo, che si propone come presidio culturale aperto a tutti, capace di dialogare con la comunità e crescere insieme ad essa. Per questo motivo, MUVEC estenderà gli orari di apertura nei mesi di maggio e giugno: a partire dal 1° maggio e fino al 27 giugno, il venerdì e il sabato il museo resterà aperto fino alle ore 20 (ultimo ingresso alle ore 19). Come sempre, l’ingresso è gratuito per i nati e residenti nel Comune di Venezia e, in occasione dell’iniziativa Musei in Festa di giovedì 11 giugno, per tutti i residenti dei 44 comuni della Città metropolitana e di Mogliano Veneto.

La partecipazione e la richiesta di molti cittadini di poter visitare il nuovo museo hanno superato le nostre aspettative. Non possiamo che esserne felici: abbiamo quindi accolto la richiesta di estendere l’orario di apertura nei fine settimana – dichiara Mariacristina Gribaudi, Presidente di Fondazione Musei Civici di Venezia – questo perché MUVEC è un presidio nato per la città, in dialogo e in ascolto con essa. Accogliamo con entusiasmo questa risposta, ampliando le possibilità di visita per permettere a un pubblico sempre più ampio di scoprire, conoscere e vivere MUVEC.

L’esordio di MUVEC non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso: un museo si apre alla città con l’ambizione di diventare uno spazio vivo, in continua evoluzione, capace di crescere insieme al suo pubblico e di fare della contemporaneità un’esperienza condivisa.

L’interesse e la curiosità del pubblico hanno coinvolto anche la Casermette 9 di Forte Marghera, spazio espositivo che oggi ospita la mostra GRANDA, collettiva di fine residenza degli Atelier 2024-25 del bando Bevilacqua La Masa e Fondazione Musei Civici, che ha già registrato 14.250 visitatori complessivi dalla sua apertura, con una partecipazione significativa nei fine settimana e non solo.

Un luogo che si animerà anche nei giorni della 61. Biennale Arte dal 7 al 10 maggio, con l’arrivo di The Radiant Van: un furgone trasformato in una sorta di “lanterna magica in movimento”, il nuovo progetto performativo e itinerante ideato dal collettivo CANEMORTO e realizzato su invito di Antonio Grulli, parte del progetto Luci d’Artista. Il van verrà attivato attraverso una serie di performance, con un evento inaugurale e la prima accensione dell’opera, in programma giovedì 7 maggio dalle ore 19:30 alle ore 22:30.