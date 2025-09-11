Auguri al grande Maestro Milo Manara. Zaia: “Domani una giornata importante per il Veneto, che in lui riconosce un artista iconico”



“Domani sarà una giornata importante non solo per l’arte italiana, ma per il Veneto intero. Milo Manara compie 80 anni e a lui va il nostro augurio più sincero. È uno degli artisti più noti, stimati e iconici, capace di portare il suo segno elegante e inconfondibile in ogni angolo del mondo, restando al tempo stesso profondamente legato alla nostra terra.” Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, saluta il grande Maestro in occasione del suo ottantesimo compleanno. “Nel corso di una visita all’Istituto di Anatomia Umana di Padova – ha aggiunto Zaia – sono rimasto colpito dal murale che Manara ha realizzato in un luogo colmo di scienza e di storia, dove la vita e la morte si incontrano e dialogano. È un’opera iconica in un edificio simbolo per Padova, per la sua Università e per tutta la sanità veneta: forse meno conosciuta rispetto ad altre, ma capace di lasciare una grande e positiva impressione. È la dimostrazione di come il talento di Manara sappia interpretare e illuminare anche i luoghi più inattesi, rendendoli parte di un racconto universale.” Il Presidente ha sottolineato come l’artista abbia rappresentato per decenni un punto di riferimento culturale e visionario: “Con le sue opere Manara ha saputo innovare e indicare una strada nuova, dando esempio a tanti giovani che hanno intrapreso una carriera nelle arti figurative. Il Veneto, che ha nell’arte uno dei suoi tratti più identitari, riconosce in lui una voce che continuerà a ispirare le generazioni future.” “Al Maestro – conclude Zaia – rivolgo i miei auguri più intensi: che questa tappa importante sia accompagnata da tanta energia e nuovi successi. Perché Milo Manara non è solo un artista, è un patrimonio vivente della nostra cultura.”