8 Ottobre 2025 - 12.51

Torna a Sarmede la 43ma Mostra d’illustrazione per l’infanzia

REDAZIONE
Èstata presentata a palazzo Ferro Fini, a Venezia, la 43/a edizione della Mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia “Le Immagini della Fantasia” di Sarmede (Treviso), che si terrà dall’8 novembre al 15 febbraio 2026. La mostra sarà allestita negli spazi espositivi della Casa della Fantasia di Sarmede. Oltre 200 illustrazioni realizzate da 22 artisti provenienti da 14 Paesi contribuiranno alla riflessione intorno all’illustrazione per l’infanzia e al libro. Il tema è la natura, declinata in quattro sezioni: natura e speranza, natura e infanzia, natura e scienze, natura e arte. Ospite d’onore lo spagnolo Jesús Cisneros.

Non mancherà una sezione speciale dedicata al mondo di Stepan Zavrel.
Alla presentazione sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, il consigliere regionale Roberto Bet, il sindaco di Sarmede Larry Pizzol, il presidente della Fondazione Stepan Zavrel Uberto Di Remigio e la curatrice Silvia Paccassoni. ANSA VENETO

