Premio Impresa Ambiente: il 10 aprile a Venezia la cerimonia di premiazione alle imprese più sostenibili e innovative

Un quadro di forte vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, nonostante le incertezze prodotte dalle tensioni internazionali e dagli scenari geopolitici: è quello che testimoniano le 113 candidature complessive pervenute alla XIII edizione del Premio Impresa Ambiente, il più importante riconoscimento nazionale per le imprese che abbiano proposto innovazioni in un’ottica di sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica ed economia circolare.

Quattro le categorie nelle quali si articola il Premio: Miglior prodotto o servizio per lo sviluppo sostenibile, Miglior processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile, Miglior gestione per lo sviluppo sostenibile e Miglior cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile. Diciassette le Regioni italiane rappresentate, oltre a 4 candidature provenienti dall’estero: tra le aree più presenti figurano il Veneto con 20 progetti, seguito da Lombardia (14), Campania ed Emilia-Romagna (10 ciascuna), Piemonte (9) e Toscana (8).

Particolarmente rappresentate le microimprese, con 64 candidature, seguite dalle piccole e medie imprese con 42 candidature. Molto importante anche la presenza delle nuove generazioni imprenditoriali dell’innovazione, con 39 candidature provenienti da imprese guidate da under 40 e 27 start-up innovative. Verranno inoltre conferiti tre Premi Speciali: alla miglior Start Up Innovativa scelta tra le 27 candidature pervenute, al Giovane Imprenditore/Imprenditrice ed alla miglior Azienda associata Assocamerestero riservata ad aziende con sede all’estero iscritta ad una delle Camere di Commercio italiane all’estero e associate a una Camera di commercio di Assocamerestero.

La cerimonia di assegnazione dei Premi si terrà venerdì 10 aprile a partire dalle ore 15 a Venezia, nella Sala Apollinea Grande del Teatro La Fenice, con l’apertura affidata al Presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Massimo Zanon.

La tradizionale lectio sarà tenuta dal professor Carlo Alberto Carnevale Maffé, economista, professore di strategia alla SDA Bocconi, amministratore indipendente, advisor strategico noto per la capacità visionaria su innovazione digitale e finanza, collaboratore di importanti istituzioni accademiche tra cui la Columbia University di New York: “Sostenibilità è libertà. I quattro pilastri dell’indipendenza delle imprese” il titolo del suo intervento.

Sarà il Presidente della Giuria del Premio Impresa Ambiente Marco Frey, Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese e Direttore del gruppo di ricerca sulla sostenibilità (SuM) della Scuola Sant’Anna ad accompagnare il pubblico nel vivo della cerimonia di premiazione scattando la fotografia delle innovazioni che il Premio porta in luce quest’anno. Seguirà l’annuncio delle aziende vincitrici nelle rispettive categorie, selezionate dalla giuria composta da esperti delle tematiche ambientali e da autorevoli esponenti delle Istituzioni, del Sistema Camerale, della ricerca e del sistema produttivo: Roberta Toffanin, Esperto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Francesco Andrea Giuseppe Virtuani del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Mariaelena Camarda, Dirigente del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Diana Battaggia, Direttrice UNIDO, Investment and Technology Promotion Office, Sandro Pettinato, Vice Segretario Generale Unioncamere, Siro Martin e Gian Michele Gambato, componenti designati dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, Clinio Gretter, Rappresentante settore ambiente o attività produttive della Regione Veneto, Antonio Massarutto, Professore associato di Economia Applicata, Università di Udine, Elena Semenzin, Professoressa, delegata alla Sostenibilità per l’Università Ca’ Foscari, Stefano Manoli, Direttore generale Stazione Sperimentale del Vetro e Pina Costa, Direttore Area Relazioni Esterne e Business Development, Assocamerestero.