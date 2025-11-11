L’artista vicentino Matthew Sax torna con “Trigger Finger”





Matthew Sax, DJ e producer originario di Vicenza e più precisamente di Montecchio Maggiore, è tornato con il suo nuovo singolo dal titolo “Trigger Finger” (pubblicato da The Vibe Arrived), disponibile su tutti i digital stores.

In pochissime ore dalla sua uscita, il brano si è subito posizionato nella TOP 10 della classifica “Tech House” di Traxsource, uno dei portali di riferimento per DJ, producer e professionisti del settore.

“Trigger Finger” è un pezzo energico, fresco e coinvolgente, che conferma la capacità di Matthew Sax di creare e trasmettere la voglia di far muovere qualsiasi dancefloor. Si tratta di un progetto che, dopo la collaborazione con Dennis Cartier (con il brano Sangria), Botteghi e Flashmob con il singolo “Varadero” (pubblicato da d:vision), intende affermarsi come il suo marchio distintivo nel panorama Tech House.

Il singolo “Varadero” ha riscosso un importante riscontro, ottenendo supporto da radio nazionali come Radio m2o, trasmessa da Albertino, e da radio internazionali.

È stato infatti apprezzato da artisti di rilievo come Jhon Summit, che lo ha suonato all’Experts Only Festival di New York, Tommy Vee e Flashmob che l’ha inserito nel suo set al party di Clapton ad Ibiza.

Il 2025 si è rivelato un anno ricco di soddisfazioni per il noto artista vicentino Matthew Sax, grazie alle sue produzioni musicali e ai live show che lo hanno visto protagonista in tutta Italia.

Mattia Romio, conosciuto come Matthew Sax, dopo alcuni anni di studio al conservatorio, si dedica alla creazione di musica elettronica e grazie al suo sound ricco di sperimentazione, ha coinvolto rapidamente l’amore del pubblico da club e il riconoscimento da parte di noti artisti come Don Diablo, Oliver Heldens, Kryder, Jude & Frank, MOTi, Nicola Fasano, Botteghi e Rudeejay, per citarne alcuni. Matthew Sax, ad oggi, ha pubblicato le sue produzioni su d:vision, EGO Music, Saifam, Time Records, Zero Cool e Blanco y Negro. Il suo singolo “Cumbia Flute” (Zero Cool) raggiunge l’ottava posizione della classifica Hype mondiale su Beatport.

Nel 2025 Matthew Sax pubblica “Varadero” con Botteghi e Flashmob su d:vision, “What You Want” su Undr The Radr (label di Roger Sanchez), “Vamos Dançar” su Rise (Time Records) e “Sangria” in collaborazione con Dennis Cartier su Ego Music, . I live di Matthew Sax si contraddistinguono grazie ai suoi dj set accompagnati dalle sue imperdibili e coinvolgenti esibizioni con sax dal vivo.