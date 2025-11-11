Creativity
11 Novembre 2025 - 17.46

L’artista vicentino Matthew Sax torna con “Trigger Finger”

REDAZIONE
Matthew Sax, DJ e producer originario di Vicenza e più precisamente di Montecchio Maggiore, è tornato con il suo nuovo singolo dal titolo “Trigger Finger” (pubblicato da The Vibe Arrived), disponibile su tutti i digital stores.

In pochissime ore dalla sua uscita, il brano si è subito posizionato nella TOP 10 della classifica “Tech House” di Traxsource, uno dei portali di riferimento per DJ, producer e professionisti del settore.

“Trigger Finger” è un pezzo energico, fresco e coinvolgente, che conferma la capacità di Matthew Sax di creare e trasmettere la voglia di far muovere qualsiasi dancefloor. Si tratta di un progetto che, dopo la collaborazione con Dennis Cartier (con il brano Sangria), Botteghi Flashmob con il singolo “Varadero” (pubblicato da d:vision), intende affermarsi come il suo marchio distintivo nel panorama Tech House.

Il singolo “Varadero” ha riscosso un importante riscontro, ottenendo supporto da radio nazionali come Radio m2o, trasmessa da Albertino, e da radio internazionali.

È stato infatti apprezzato da artisti di rilievo come Jhon Summit, che lo ha suonato  all’Experts Only Festival di New York, Tommy Vee e Flashmob che l’ha inserito nel suo set al party di Clapton ad Ibiza.

Il 2025 si è rivelato un anno ricco di soddisfazioni per il noto artista vicentino Matthew Sax, grazie alle sue produzioni musicali e ai live show che lo hanno visto protagonista in tutta Italia.

Mattia Romio, conosciuto come Matthew Sax, dopo alcuni anni di studio al conservatorio, si dedica alla creazione di musica elettronica e grazie al suo sound ricco di sperimentazione, ha coinvolto rapidamente l’amore del pubblico da club e il riconoscimento da parte di noti artisti come Don Diablo, Oliver Heldens, Kryder, Jude & Frank, MOTi, Nicola Fasano, Botteghi Rudeejay, per citarne alcuni. Matthew Sax, ad oggi, ha pubblicato le sue produzioni su d:visionEGO MusicSaifamTime RecordsZero Cool e Blanco y Negro. Il suo singolo “Cumbia Flute” (Zero Cool) raggiunge l’ottava posizione della classifica Hype mondiale su Beatport. 

Nel 2025 Matthew Sax pubblica “Varadero” con Botteghi e Flashmob su d:vision“What You Want” su Undr The Radr (label di Roger Sanchez), “Vamos Dançar” su Rise (Time Records) e Sangria in collaborazione con Dennis Cartier su Ego Music, .  I live di Matthew Sax si contraddistinguono grazie ai suoi dj set accompagnati dalle sue imperdibili e coinvolgenti esibizioni con sax dal vivo.

