12 Febbraio 2026 - 9.04

Milano-Cortina, Zaia: “Piantati 10mila alberi”

“Sono stati abbattuti 856 alberi, è sicuramente un guaio, ma è altrettanto vero che ne vengono piantati 10.000. Questa è la vera storia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a Cortina d’Ampezzo (Belluno) per le Olimpiadi, parlando della pista di bob ‘Eugenio Monti’.
“Dicevano che non ce l’avremmo fatta perché i cinesi, che dicevano essere notoriamente più bravi di noi, l’hanno realizzata in 3 anni. Noi l’abbiamo fatta in 357 giorni – ha detto Zaia -. È una pista iconica, siamo andati a bonificare una discarica”. Secondo l’esponente leghista “la pista sarà iconica da un punto di vista ingegneristico, architettonico e sportivo. Sapere che ci sono già una ventina di giovani che si sono iscritti per il corso di maestro di bob ci fa ben sperare anche per il futuro”. ANSA VENETO

