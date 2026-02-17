17 Febbraio 2026 - 17.04
Ghiotto, Giovannini e Malfatti d’oro: il vicentino trascina l’Italia sull’Olimpo del pattinaggio velocità
Il vicentino Davide Ghiotto e i trentini Andrea Giovannini e Michele Malfatti si prendono di forza una splendida medaglia d’oro nel Team Pursuit, regalando la 24esima medaglia all’Italia a Milano Cortina 2026.
E’ il nono titolo olimpico azzurro della spedizione, una vittoria meravigliosa che ripete quanto avvenuto 20 anni fa, quando sul ghiaccio di Torino si imposero Enrico Fabris e compagni.